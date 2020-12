Foori soovis sellele ristmikule Tartu valla rahvas ning see oli üks ideid, mis sai 2020. aasta Tartu valla kaasavast eelarvest toetust. Tartu vallavanem Jarno Laur selgitas, et foori oli vaja ennekõike selleks, et jalakäijad saaksid Raadimõisa elurajoonist turvaliselt üle tee Raadi mõisa parki.