Euroopa spordilinnaks valitud Elva korjab spordiradadelt kokku miljon kilomeetrit

Elva linn ei kandideerinud ise konkursile, vaid vallavalitsuse poole pöördus suvel ACES Europe, kes auhinda välja annab. Tänavu kandis aasta spordilinna tiitlit Kuressaare, kust tuligi soovitus komiteele Elva poole pöördumiseks. Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et männilinna otsus kandideerida sündis kiiresti. «Leidsime koos, et Elva on selle tiitli vääriline ning see annab meile juurde vajaliku tõuke silma paistmiseks mitte ainult Eestis,» rääkis Marika Saar.

Koguvad kilomeetreid

Selleks, et auhind väärikalt välja kanda, innustab linn tuleval aastal kohalikke ja Elva külastajaid liikuma vallas kokku miljon kilomeetrit. See mõte tekkis Elva valla spordijuhil Madis Šumanovil, kes usuvad, et inimestel on põnev julge ettevõtmisega kaasa lüüa. «Miljon on ühtpidi väga suur arv, samas täiesti teostatav. Hiljem on tore rääkida seda lugu, kuidas suure hulga inimestega selline sportlik eesmärk teosk tehti,» sõnas Šumanov.

Kilomeetrite kogumist tuleb näidata erinevate rakendustega, olgu selleks siis spordikell või mõni äpp. Selle jaoks on plaanis avada veebikeskkond. Eelkõige on soov innustada neid inimesi liikuma ja sporti tegema, kes seda muidu ei tee. «Inimene vajab liikumiseks stiimulit ja need, kes juba sporti teevad, löövad niikuinii kaasa. Aga on üks sihtrühm, kes vajab väljakutset, et liikumisel oleks juures veel mingi mõte,» selgitas ta.

Keskkond soosib

Elva abivallavanem Marika Saar lisas, et Euroopa spordilinna tiitlit väljaandev komitee oli männilinna spordielu üle positiivselt üllatunud.

«Elva on väga sportlik, seda näitab nii meie spordiklubide tegevus kui ka kogu aasta jooksul toimuvate spordiürituste rohkus,» rääkis Marika Saar.

Tema sõnul mängib spordi populaarsuses rolli ka mitmekesine loodus ja sportlik keskkond. Männilinnal tuli konkursile kandideerimiseks kokku panna taotlusraamat, mis andis ülevaate tiitliaastaks spordivaldkonnas kavandatud tegevusest ja suurematest eesmärkidest.

Avame uue spordiaasta põneva ettevõtmisega Elva miljon, rääkis Madis Šumanov.

Elva valla spordijuht Madis Šumanov lisas, et uhke tiitliga kaasneb ka palju tööd. 2021. aasta novembris plaanitakse korraldada ka rahvusvaheline spordikonverents, et erinevate riikide kogemusi ja ettevõtmisi omavahel jagada.

Kuigi praegu on koroonaviiruse tõttu sportimisele seatud piirangud, need spordijuhti ei heiduta. «Loodame, et saame peagi teha spordisündmusi tavapäraselt, aga kui peab tegema virtuaalselt, siis inimesi saab ka distantsilt väga hästi liikuma suunata ikka. Lisaks jooksmisele või rattasõidule on teoreetiliselt võimalik virtuaalselt läbi viia näiteks võistlusi erinevate harjutuste peale korvpallis või jalgpallis,» rääkis Šumanov.

Ka Marika Saar kinnitas, et keerulised olud on spordivaldkonnale osaliselt hästi mõjunud. «Kui muidu on inimestel liiga kiire ja palju muid tegevusi, siis nüüd on neil rohkem soovi värskesse õue liikuma minna,» selgitas Saar. Tema sõnul ei saa üle ega ümber grupitreeningute ja spordiklubide raskest olukorrast, kelle tegevus on praegu häiritud. «Loodetavasti leiavad need inimesed vahepeal teised võimalused spordi tegemiseks ning peaasi, et viiruse tõttu oma harjumusi kõrvale ei jäeta,» selgitas Saar.

Euroopa spordilinna tiitel suuri investeeringuid Elvale kaasa ei too, sest suur hulk raha läks juba tänavu septembris avatud spordihoone ehitamiseks. «Pigem oleme ettevalmistusfaasis, et arendada Elva suusahüppemäge, staadioneid või valla spordiparkide radasid. Keskendume nende asjade parandamisele ja uusi kulutusi ette ei võta,» lisas Saar.

Kaheksa spordilinna