Vilja Kohler: turule jõudis 5G kaitsemüts

Indias võeti hiljuti vahi alla kaks meest, kes petsid kohalikult arstilt välja ligi 77 598 eurot, väites, et müüvad talle soliidse summa eest Aladdini võlulambi. Mehele räägiti, et tegemist on võlulambiga, mille sees peidab end džinn, kes täidab kõiksuguseid soove.