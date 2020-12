Mitmel pool Eestis on viimasel ajal hakanud laineid lööma üleminek fossiilkütusevabale energeetikale. Üks radikaalsemaid plaane on Taaralinnas, kus arutlusele pandud energia- ja kliimakavas on seatud linna hoonete kütmisel ja jahutamisel eesmärgiks järgmine nõue: «Fossiilkütuste vaba kaugküte ja kaugjahutus aastaks 2030.» Ehk siis süsinikuheitmete nullemissioon. Ka Tallinn on asunud sama teed minema.