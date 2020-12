Tiia Lister: inimlikkuse raske koorem

Kriisiaeg on raske, sest siis pannakse inimese sisemised jõuvarud ja tema inimlik kvaliteet proovile. Kõlbelised erinevused saavad selgeks. Ega muidu öelda: «Torm toob vahu pinnale!» Iga perenaine, kes on kunagi vaarikamoosi keetnud, teab, et vaht on kerge ja magus. Aga sellega maiustada ei tasu, sest sealt võib leida nii ussikesi kui ka mustust. Kui herned likku panna, siis terad langevad põhja ja kõlbmatud kestad tõusevad pinnale, nähtavale, ära viskamiseks.