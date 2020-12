Elva Pika tänava remondil langeb puid ja kitseneb tee

Eelmisel nädalal algas Elvas Pika tänava ümberehitus. See on männilinna üks põhilisimaid transiittänavaid, mis saab uue ilme ja asfaldi järgmise aasta suve keskpaigaks. Ehitusele jääb aga ette hulk puid, mis on plaanis maha võtta, kuid mille langetamine jääb paljudele linlaste arusaamatuks.