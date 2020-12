Eestikeelse nime said teiste seas laialehine sinikrohvik ja salat-mummvetikas

Eestikeelse nime said endale teiste hulgas ka Büttneri tilgapuu (Pachylobus buettneri), guajaana inglipuu (Dicorynia guianensis), vandliranniku mürgikoorepuu (Erythrophleum ivorense) ja lelupuu (Sindoropsis letestui). «Puidu tõttu nimetatud liike oli veel rohkesti,» märkis Toomas Kukk suhtlusmeedias. «Aga nimetasime muudki.»

Nende muude hulgas on salat-mummvetikas (Caulerpa lentillifera), madagaskari lateksiväät (Cryptostegia madagascariensis), lilla õnnehein (Erigeron lilacinus), rambi-kuldmarjapuu (Baccaurea motleyana) ning Hylanderi luga (Juncus articulatus var. hylandri) ja kõpu tähthein (Stellaria nemorum subsp. glochidisperma). Viimased kaks jõudsid minna sellise nime all Eesti taimede levikuatlasesse, mis läks just neil päevil trükki.