Video ⟩ Isejuhtiv auto jõudis linnaliiklusse

Katseautoks on valge Lexuse RX450h hübriidmaastur, millele on lisatud hulk sensoreid. Auto katusel püramiidil on kaks lidarit ehk laserlokaatorit, mis tuvastavad takistusi, auto eesotsas on radar, mis määrab takistuste kiirust, kaks kaamerat jälgivad valgusfoori tulesid ja satelliitpositsioneerimise süsteem määrab auto asukoha sõiduteel viie kuni kümne sentimeetri täpsusega.