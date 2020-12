GALERII ⟩ Südalinn täitus koroona kiuste jõululaadalistega

Tartu linnavalitsus teatas, et laat järgib kõiki ohutusnõudeid. Müüjad on Küüni tänavale ja parki paigutatud kolmemeetrise vahemaaga, et kauplejaid ja ostjaid hajutada. Lisaks on kohal turvatöötajad, kes paluvad ostjatel järjekordades distantsi hoida. Kõigil ostlejatel on tungivalt soovituslik ka vabas õhus kanda maski, müüjatel on maski kandmine kohustuslik.