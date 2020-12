Sel aastal riietas Eesti maaelumuuseumide kollektiiv turusea koroona ajale kohaselt. «Siga Roosi otsustas, et tänavu tuleb rohkem teadvustada seda, et maski kandmine on väga oluline, et üheskoos pandeemiast võitu saada,» ütles Eesti maaelumuuseumide müügi- ja kliendisuhete juht Jane Saarniit, kes turusea kostümeerimist eest vedas.