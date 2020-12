Tartumaale lisandus üle poolesaja nakatunu

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 402 inimesel. Harjumaa uutest juhtumitest 302 on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 453,06 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 8,4%.

Terviseameti jälgimisel on ligi 28 000 inimest

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 16 700 inimese, kellest 2944 on nakatunud.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 6 200 inimese, kellest nakatunud on 1510.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 4 000 inimese, kellest 727 on nakatunud (nakatunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid).

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1 000 inimese, kellest 190 on nakatunud.

12. detsembri hommikuse seisuga viibib haiglas 268 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on 16 patsienti. Koju saadeti 26 inimest ning neli inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda ja kuus inimest viidi üle teise haiglasse. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 39.

Ööpäeva jooksul suri kuus koroonaviirusega nakatunud inimest – 89-aastane naine, 83-aastane mees, 78-aastane mees, 75-aastane mees, 74-aastane naine ja 68-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 148 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 985 COVID-19 haigusjuhtumit 965 inimesega.

12. detsembri seisuga on tervenenud 10 629 inimest. Neist 8124 inimese (76,4%) haigusjuhtum on lõpetatud, 2505 inimese (23,6%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud ligi 542 000 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 17 713 (3,2% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Medicum ja SYNLAB on avaliku testimise eestvedajatena alustanud koostööd testimise osas ka Jõgeva haiglaga. Nii saab alates homsest, pühapäevast (13.12.20) anda saatekirja olemasolul ninaneelu proovi Jõgeva haigla eraldi sissepääsuga spetsiaalselt loodud testimiskabinetis. Address on Piiri 2.

Testile pääsemiseks on vajalik kontakteeruda oma perearstiga.

Esialgu on testimispunkt avatud E, K, R 10-12.00, aga saatekirjade arvu kasvades on haigla personal valmis laiendama testimisaegasid.

Laadi alla HOIA rakendus

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 226 132 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 1354 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 461.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Vähendame kontaktide arvu, katkestame nakkusahelad

Eesti meditsiinisüsteemi ähvardab ülekoormus. Meie eesmärk on peatada viiruse leviku kasv ja püüda olukorda säilitada, et seejärel saavutada nakatunute arvus langustrendi.

Seetõttu peab jõule ja aastavahetust tähistama tänavu ohutult – tähista jõule vaid lähimate pereliikmetega. Enne lähedastega kohtumist veendu, et kõik on terved. Jõule tähistades hoia mõõdukat distantsi ka pereliikmetega.

Haigusel on peiteaeg , seega vähenda igasuguseid lähikontakte juba praegu, et vältida võimalikku nakatumist – selleks, et saaksid jõuludel olla koos perega. Mõtle enne välja minekut oma käigud läbi.

Võimalusel kasuta asjaajamistel e-kanaleid. Jõuluostude tegemisel ajasta need aegadel, mil kauplustes on vähem rahvast. Kontaktivabalt saab oste teha internetis.

Kutsume üles hoiduma talvevaheajal välismaale reisimisest. Välisreisid tuleks koroonaviiruse jätkuvalt kõrge leviku tõttu teistes riikides edasi lükata.

Lisainfot COVID-19 kohta leiab terviseameti veebi- ja Facebooki-lehelt.