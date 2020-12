Seireuuringus hinnatakse koroonaviiruse leviku tempot

Uuringu juhi, Tartu ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul võtab aega, et inimeste käitumise muutus viiruse levikule mõju avaldaks. Avalikes ruumides maski kandmise kohustuse, siseruumide täituvuspiirangute ja publiku hajutamise nõude kehtestamisest on nüüd möödas kolm nädalat.

«Eelmine seirelaine näitas, et maski kandmise ja ohutu vahemaa hoidmise soovitus võeti hästi omaks. Nüüd saame hinnata, kas see on mõjutanud ka viiruse levimust. Levimusekiire kasvu tõttu on oluline muutustel regulaarselt silma peal hoida, et otsustajad saaksid anda inimestele enne pühi asjakohaseid käitumissuuniseid,» rääkis Kalda. Tema sõnul on endiselt tõhusaim viis viiruse leviku pidurdamiseks hoiduda vahetutest kontaktidest.