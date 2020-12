Elva kannab uuel aastal Euroopa spordilinna tiitlit

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et ta oli kindel, et Elva saab selle tiitli. «Mul on hea meel, et Eesti sportlikuima omavalitsuse tiitlile järgneb tunnustus Euroopa tasemel,» ütles Saar. «Elva on tõesti väga sportlik, seda näitab nii erinevate spordiklubide tegevus kui ka kogu aasta toimuvate erinevate spordiürituste rohkus,» rääkis ta ja lisas, et mainimata ei saa jätta Elva kaunist looduskeskkonda, mis pakub palju võimalusi värskes õhus sportimiseks.