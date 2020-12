Julia Beljajeva aitas koguda 270 liitrit kassiliiva

Kampaania toimus Julia Beljajeva Facebooki fännilehel ning toetajate abiga koguti kokku tervelt 270 liitrit Dr. Sterni kassiliiva. Beljajeva jaoks ei olnud see esimene kord loomi abistada. Sarnast kampaaniat on läbi viidud juba neli korda. «Kogutud liiva suurusjärk on igal aastal sinnakanti olnud,» ütles kampaania eestvedaja Brit Mesipuu.