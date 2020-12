Prokurör taotleb ringkonnakohtus Semilarskile karmimat karistust

Kohus leidis, et Tartu linnavalitsuse istungi protokollidest nähtub, et istungitest osa võtnud Semilarski ei taandunud kordagi AS-iga Eviko ja AS-iga Aqua Marina seotud küsimuste arutelust ja otsustuste vastuvõtmisest.

Kohus tuvastas, et Semilarski ja Tuulberg ei ole isiklikult tuttavad ning ei käi omavahel läbi. Asja analüüsides asus kohus seisukohale, et kuigi Semilarski puhul on võimalik rääkida kaudsest tahtlusest, ei ole võimalik lugeda tõendatuks, et ta pani toimingupiirangu rikkumise toime vähemalt otsese tahtlusega. Seetõttu on Semilarski vastutus toimingupiirangu rikkumises seoses AS-iga Vallikraavi Kinnisvara ja AS-iga Rand&Tuulberg Grupp välistatud.