Raadi rehvimägede kõrvaldamine maksab poolteist miljonit eurot

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) Raadi projektijuht Tõnn Tuvikene ütles, et Ragn-Sellsiga on kokku lepitud 13 815 tonni vanarehvide käitlemine selle aasta lõpuks. «Detsembri algul läbi viidud täiendava mõõtmise tulemusel võib Raadil olla siiski mõnevõrra rohkem rehve, kui aasta algul teadsime,» rääkis Tuvikene. «Kuhjadest välja tulnud massiivsed eritüübilised rehvid on Ragn-Sells esialgu kõrvale tõstnud, kuna nende purustamine on keerulisem ja aeganõudvam. Kinnitame, et ka need rehvid saavad käideldud ning igal juhul saab rehvidest kogu plats puhtaks,» lisas ta.