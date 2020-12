Tähtveres tehti selle talve esimesed suusatrennid

Õhtul oli töös kolm kahurit ja lumelisa peaks tulema nõnda palju, et ka ühe tõusu saab homme rajale liita. Külm ilm soosib lume tootmist, segab aga see, et jõeäärne pumpla ei anna rikke tõttu vett peale ja lund tuleb teha veevärgi veest.