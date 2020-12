Jaak Aru artikli keskmes 26. novembri lehes on Vapramäe 9/11/13 kinnistu Elva linnaosas Peedul. See kuulub MTÜ-le Oskar Alliku Kodu, kes on soovinud koostada detailplaneeringu, et ehitada miljööteraapia keskusele vajalikud kuni kaks hoonet, senine hoonestus säilitataks. Planeeringu algatas Elva vallavolikogu augustis.