Ma ei teadnud veemotost enne midagi, kuni minu vanemad ühel meremessil võidusõidupaate märkasid ning leidsid, et see spordiala võiks mulle ja minu õele Viktoriale sobida. Alustasime koos ja sõidame siiani. Mäletan, et kui esimest korda võidusõidupaati nägin, olin üllatunud, sest see ei meenutanud kuidagi tavalist paati. Hakkasin treenima Tartu Kalevi veemotoklubis Üllar Põvvati käe all, kelle juures olen praegugi.