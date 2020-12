Teadusnõukoja liikmed ning terviseameti töötajad on mitmel korral juhtinud tähelepanu sellele, et koroonaviiruse leviku kiirus Tartumaal tekitab muret. Linnapea Urmas Klaasi sõnul on viimasel kahel nädalal Tartus haigusjuhtude arv suurenenud tunduvalt kiiremini kui Eesti keskmine. Mudelarvutused näitavad, et siin võib korduda Ida-Virumaa stsenaarium.