Täna viis aastat tagasi võeti Tartu kui kirjanduslinn Unesco loovlinnade võrgustikku. Aastapäeva tähistamine käib kõigi silma ja kõrva all raeplatsile püstitatud valgusküla ühes triiphoones, mis on nimetatud Kirjaniku Koduks ja kus jõulukuu algusest saati istub igal õhtul vähemalt üks kirjanik ning räägib ja loeb ette head ja paremat kõigile, kes jäävad valjuhääldi ulatusse. Kolmapäeval tegi seda kirjanik ja õpetlane Meelis Friedenthal, täna on tegevuses mitme kirjaniku hulgas Leelo Tungal.