Kristjan Teedema: pooleldi hea disain

Peaks ju rõõmustama, et disainerid ja linnakujundajad mõtlevad väljaspool kasti. Ent siiski on suudetud ühes asjas säilitada mingi kindlameelsus, ja see on pinkide asetamine täpselt prügikastide juurde. Kas tõesti peab inimene istuma haisva prügikasti kõrval? Vastus on, et ei pea ja ei istugi, kui tal pole just lõhnataju kaduma läinud. Ja ausalt öeldes on ka inimesena vähe veider, kui mitte ebamugav, minna seltskonna keskele, et siis nende võõraste vahele oma prügi visata.