Vanemuine toob suvel lavale Orwelli «1984»

Lavastusmeeskonda kuuluvad lavastaja Karl Laumets, kunstnik Kristjan Suits ning muusikaline kujundaja Vaiko Eplik. Loominguline trio on varem koos loonud lavastuse 2020. aasta Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtule ning tänavu novembri alguses Vanemuise, Ugala ning Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia koostööna lavastuse «Peer Gynt».

«1984» sündmused leiavad aset tulevikuühiskonnas, totalitaarses riigis nimega Okeaania, kus valitseb Suure Venna kultus, iseseisev mõtlemine on keelatud ning inimesi kontrollitakse ja jälitatakse igal võimalikul moel.

Ajalugu on ümber kirjutatud ja olevik salastatud, Armastuse, Külluse, Rahu- ning Tõeministeeriumi meelevallas on inimesed kui tillukesed putukad, kelle isiklikud mõtted ja tunded on täiesti ebaolulised. Loo peategelane Winston Smith avastab endas ühel päeval teisitimõtleja ning hakkab märkama end ümbritsevaid valesid.