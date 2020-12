Mis on ühist Tartu raekoja jõulutuledel ja Eesti raiemahtudel? Kui Tartu linnavõim planeeritava kliimakavaga praegusel kujul edasi liigub, võib jõulutulede sära tähendada suuremat raiesurvet Eesti metsadele. Tartu linn peaks aga tagama olukorra, et avaliku rahaga on loodud jõulurõõm, ent hoitud ka metsad.