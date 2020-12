Tammelinna elanik Andres Keil on andnud lugejate ette tosinast novellist koosneva teose, mida vähemalt ühes raamatupoes võis käega katsuda juba eile ja mille pealkirjaks on autor pannud «Vibratsioonid». See on hea pealkiri, sest ka mõned kaante vahele küljendatud jutud vibreerivad – esmalt lugemisel ja seejärel veel mõni päev, kui mitte kauemgi.