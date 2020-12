Tartu koolid lähevad distantsõppele

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tartu koolid valmis kiirelt reageerima. «Meie koolid on juba mõnda aega teinud ettevalmistusi, et vajaduse korral üle minna distantsõppele. Praegu on nakatumisnäit kõrgel ja peame kiirelt reageerima. Siiski ei pea me õigeks saata õpilasi tegevusetult varem koju, see võib viiruse levikule kaasa aidata,» lisas Klaas