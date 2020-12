Uueturu park sai uued värvilised pingid

Kui senised pingid asusid keskse väljaku ümber servades, siis 18 uuest pingist on moodustatud suuremad või väiksemad rühmad. Suur osa uutest pinkidest on ühekohalised toolid. Kõigil uutel pinkidel on seljatugi, et istumine oleks mugavam ja motiveeriks inimesi pargis pikemalt aega veetma. Istumise ja püstitõusmise teevad lihtsamaks käetoed.