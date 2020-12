Ajakirjanik Sander Punamäe (PM, 12.11) tõstis esile, et endise siseministri Mart Helme lahkumisega valitsusest leiti üles peaministri Jüri Ratase punane joon: suhete rikkumine strateegiliselt olulisimate liitlastega on välistatud. Seevastu põleb võimuliidul jätkuvalt roheline tuli diskrimineerivate vahendite kasutamiseks, et sisepoliitiliselt enda ideoloogiat ellu viia – üks neist on abielureferendumi korraldamine.