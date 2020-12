Indrek Hirv: sisevaidlusi katkuajal

Mul on tütar Islandil, Tui Hirv. Helistan talle vahel, tavaliselt ehk korra nädalas. Räägime siis ühest ja teisest... et kuidas läheb ja... Temaga rääkides on mul tunne, nagu räägiks iseendaga, vaidleks iseendaga (mis on ju ka täiesti tavaline ja edasiviiv tegevus). Tui nimelt on homoabielude pooldaja, ütleb, et mis see meie asi on, kes keda armastab. Mina arvan teisiti, mina tahan abielu mõistet muutumatuna hoida.