Tartu linnaliiklusesse lisandus hõbedane sõiduauto, mille külgedel on tiibu lehvitav kurg. Tartu ülikooli naistekliiniku ülemämmaemand Pille Teesalu ja ämmaemand Marrit Kanna kutsuvad masinat hellitavalt kureautoks. Lapsi see peredesse laiali ei vea, küll aga on see töövahend ämmaemandale, et ta jõuaks koduvisiite tegema sinna, kust titekisa juba kostab.