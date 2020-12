Raad toetab filmide loomist

Kui Kilmil ja tema kolleegidel on ligi kaks tundi filmi esmast pildirida koos, tuleb hakata seda lühendama ja pingestama. «Seda põnevat tööd on kuni märtsikuuni, siis tuleb veel helindamine, eriefektide lisamine ja muudki,» rääkis režissöör. «Plaan on tulla filmiga välja sügisvaheajal 2021.»