Tartu linn on valmis kandma osa ehitustööde maksumusest ja linnavalitsus otsustas eile, et panustab 2,9 miljoni euroga sellest riigihankest. Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak selgitas aga, et sellest summast omakorda on arendusfirma OÜ Karbiid valmis katma pool miljonit eurot Ränilinna jääva kogujatee rajamise kulusid.