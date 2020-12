Marvini pere kurbnaljakas lugu tuleb lavale koroonalaine kiuste

Vanemuises on taas valminud uus lavastus. Sedakorda tuleb väikeses teatrimajas publiku ette Scott McPhersoni «Marvini tütred», mille lavastaja ja muusikakujundaja on Tiit Palu. Vanemuise teatel on see kurbnaljakas draama peresidemeist ja eluvõitlusest. Esmalt väljakuulutatud esietendus 5. detsembril jäi ära ja toimub homme.