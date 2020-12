Lisete Reineberg: Kes teeb, see ei jõua

Mulle tundub, et just see nii-öelda eriline aasta, mis avaldab igaühele meist mingil moel mõju, on mõnes mõttes isegi kasulik, sest see võiks aidata inimestel aega maha võtta ja keskenduda sellele, mis on päriselt oluline. Loomulikult pole see nii kõikidel elualadel, sest ei maksa unustada tervishoiutöötajaid ja teisi, kelle elu ja töö on tänavu totaalselt pea peale pööratud ja kellele peaksime lõputult tänulikud olema.