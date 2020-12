Teatri Must Kast näitlejannal murdus etenduse ajal luu

Ooperi «Carmen» esimese vaatuse poole peal hakkas näitleja tundma valu paremas päkas. «Mängisin lõpuni, poolteist vaatust, aga pidin veidi oma liikumist kohandama,» ütles Laura Niils. «Jalutasin pärast etendust traumapunkti, mis on muusika- ja teatrimaja lähedal, ja sain teada, et paremal jalal on murdunud üks päkaluudest, neljas metatarsaalluu.»