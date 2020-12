Kallaste lapsevanemad pöördusid kooli kaitseks haridusministri poole

Peipsiääre vald soovis sellest sügisest liita venekeelse õppekeelega Kallaste ja kaskeelse õppega Kolkja kooli. Kallaste koolis käivate laste vanemad aga soovisid, et nende kool liidetaks kooliga, kus oleks eesti keelne õpe. Kohtus said lapsevanemad õiguse ning Kallaste ja Kolkja koolide ühendamine jäi sel sügisel ära.

Ministrile saadetud kirjas seisab, et Kallaste kogukonna ning Peipsiääre vallavalitsuse vaheline koostöö ei suju ning oht on, et Kallaste voolab noorperedest tühjaks. «Me palume abi ja loodame, et teie töö on suunatud elu säilimisele väikestes regioonides ning ka väikeste koolide säilimisele, selle nimel, et lapsed väikestest koolidest omaks võrdseid võimalusi linna lastega,» seisis ministrile saadetud pöördumises.