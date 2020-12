Ülikool asutab intellektuaalomandit investeeriva ettevõtte

TÜ nõukogu liikme Heidi Kakko sõnul on UniTartu Ventures OÜ asutamine nii ülikooli kui ka Eesti jaoks pikka aega ette valmistatud märgiline otsus, mis loob uusi võimalusi ülikoolist võrsuva teaduspõhise ettevõtluse kiirendamiseks. «Kümne aastaga on Eesti saavutanud suurepärase positsiooni infotehnoloogia valdkonna idufirmade arendamisel,» ütles Kakko. «Nüüd tahame kasvatada innovaatilisi rahvusvahelisi ettevõtteid märksa rohkem ka teistes valdkondades loodava teaduse põhjal. Ajastus selleks on õige ja Tartu Ülikooli teadlaste eksperditeadmised on parim intellektuaalne kapital, mida investeerida,» lisas ta.