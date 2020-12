Linn saatis suurperedele jõulukingiks kinopiletid

«Kehtivate piirangute tõttu ei saa me kahjuks sellel aastal korraldada traditsioonilist suurperede jõulupidu, kuid tahame neid pühade puhul meeles pidada ja tänada,» ütles Tartu linnapea Urmas Klaas. «Aasta on olnud raske ja keeruline ka paljudele peredele. Usun, et pisut meelelahutust - muidugi kõiki ohutusnõudeid arvestades ja vabalt valitud ajal - kulub meile kõigile ära.»

Tähitud kirjaga on postitatud Apollo kino kinkepiletid kogu perele. Kinkepileti saab vahetada kinopileti vastu Apollo kino kodulehel, äpis või kinos kohapeal. Lisaks saab pere kino külastades osta ka popkorni ja karastusjooki, selleks puhuks on lisatud tootevautšer.

Linnalt saavad jõulukingituse need pered, kus on kasvamas viis või rohkem kuni 18aastast last. Selliseid peresid on Tartu linnas 41 ja neis kasvab kokku 226 last.