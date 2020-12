Raudtee-ettevõtte Operail kaubaveod Tartu jaamast lähevad tõusvas joones. Tänavu on tippkuudel olnud veomaht umbes 800 merekonteinerit kuus, novembris küll neljasaja ümber, aga see on tingitud asjaolust, et vili ja graniitkillustik on hooajakaubad. Igal juhul teeb see laias laastus sadakond konteinerit nädalas, mis alustavad rongidel teekonda Tartust Muuga sadamasse.