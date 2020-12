Ent suvel koroonapiirangud leevenesid, oktoobri alguses võitis Raadi jalgpallitribüüni idee kaasava eelarve konkursi ja nüüdseks on jõutud nii kaugele, et staadion on prožektoritega valgustatud, jalg saab astuda vetruvale kunstmurule ja alustatud on ka tribüünihoone ehitust.