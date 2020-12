Galerii ⟩ Ostukeskustes laupäeva asemel hall argipäev, piirangutest kõik siiski kinni ei pidanud

Eedeni keskuse uksel oli täna hommikul silt, et üle 823 inimese korraga seal viibida ei tohi. Annelinna suurimas ostukeskuses liikusid inimesed pigem ühe- ja kahekaupa ning iga kaupluse ukse juures oli kirjas sinna korraga lubatud külastajate arv, näiteks kaupluses H&M võis korraga viibida maksimaalselt 113 inimest.

Suur osa inimesi kandis näo ees maski, kuid leidus ka üksikuid, kes seda ei teinud. Neile andsid turvamehed soovituse maski soetamiseks, kuid maskita külastajate minema saatmiseks neil luba polnud. Ka trahvi saavad sellises olukorras teha ainult terviseameti töötajad või politseinikud.

Turvatöötajad jälgivad

Eedeni ja Kvartali keskuse juhatuse liige Kaire Krevald kinnitas, et mõlemas ostukeskuses alustati nädalavahetusel kehtima hakanud piiranguteks ettevalmistusi tegema juba neljapäeval, kui valitsuselt tuli esmane teave.

Kvartali keskuses oli elu laupäeval elavam, teisel korrusel peeti isegi kodust disainiturgu. Maskita külastajatele pakkus teisel korrusel eskalaatori ees seisnud turvamees ühekordseid maske. Leidus neidki inimesi, kes maskist keeldusid ning põhjendasid otsust näiteks terviseprobleemiga.

«Meil on Kvartalis neli turvatöötajat ning jälgime hoolega, et inimestel oleks mask ees. Otseselt maskide vastu protestimist pole ma kohanud, rohkem olen näinud neid, kes maski lahkesti vastu võtavad,» ütles Krevald. Samuti on turvamehed palunud suurematel seltskondadel, kes ei kuulu ühe perekonna alla, omavahel vahemaad hoida.

Lõunakeskuses liikus laupäeval ringi teiste keskustega võrreldes rohkem inimesi, kellest enamik kandis maski.

«Keskuse ustel on meil loendurid, mida jälgime ühetunnise täpsusega,» selgitas Lõunakeskuse tegevjuht Marju Jeedas. «Maksimaalset külastajate arvu keskuse ustele kirjutada ei ole lihtsalt otstarbekas, sest kliendile ei ütle see number tegelikult midagi.»

Lõunakeskuse kaupluste ustel olid sildid infoga, kui palju inimesi poes korraga olla tohib. Kuigi nõuete täitmine on toonud kaubanduskeskustele palju lisatööd ja -kulusid, siis Jeedase sõnul on pingutused vajalikud ning valitsuse meetmed olnud arusaadavad.

Kõik reegleid ei täitnud

Maski kandmise kohustust tuletasid Lõunakeskuse külastajatele meelde turvamehed, kes küsisid klientidelt, miks nad maski ei kanna. Jeedas märkis, et oli ka neid, kes tervislikel põhjustel tõepoolest maski kanda ei saa. Kes aga oli maski koju unustanud, sai suunised minna Lõunakeskuse infopunkti maski soetama.

Jeedase sõnul polnud vajadust kedagi välja saata ning suure töö teevad lisaks kolmele turvamehele ära keskuses olevad kaamerad.

Tartu Postimees nägi Lõunakeskuses aga, et ehtekauplusesse sisenesid kolm maskita meest ning asusid seal ostlema. Müüjad ütlesid, et selline olukord oli küll erand, aga kahetsusväärne. Müüjad nentisid, et manitsused maski kandmiseks kõigile lihtsalt ei toimi.