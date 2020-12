Toidu kõrbemise tõttu suitsu ja vingu hinganud naine viidi haiglasse

Kolmapäeval, 2. detsembril kell 12.34 sai turvaettevõtte G4S juhtimiskeskus tulekahju häireteate Tartus asuva eramu turvasüsteemilt. Kohe saadeti välja G4Si patrull ja võeti majaelanikuga ühendust, et uurida, mis juhtus. Majas elav naine ütles juhtimiskeskuse spetsialistile, et kõik on korras ja abi ei ole vaja. G4Si töötajale tundus naise jutt aga ebaadekvaatne ja ta otsustas patrulli kohalesõitu mitte tühistada. Ka patrulli turvatöötajale oli eramu aadress tuttav, sest oli juba korra sel aastal seal väljakutsel käinud.