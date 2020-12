Sotsiaalmeedias kütab kirgi debatt koolide distantsõppe teemal

«Nii teadusnõukoja sees kui ka üldisemalt on tekkinud diskussioon selle osas, kas praegu oleks mõistlik vanemate klasside õpilased (Ida-Virumaal, Harju- ja Tartumaal) kuni jõuludeni distantsõppele saata, see tähendab kaheks nädalaks. Sellele on tõepoolest nii poolt- kui vastuargumente ja matemaatikuna ei ole mina ka kindlasti pädev otsustama, kummad olulisemad on. Uuriks, mida mu Facebooki sõbrad arvavad, eelkõige need, kellel on kodus koolilapsi alates 7. klassist,» kirjutas Krista Fischer 3. detsembril.

Fischeri sõnul on valitsuses kaalumisel küll erinevad lahenduskäigud, aga oluline on võtta arvesse ka nende inimeste mõtteid, kes haridussüsteemi igapäevaselt seest poolt näevad. Ta lisas, et kahenädalane distantsõpe oleks õpilaste seisukohalt praegu ainuõige samm. «See ei ole pikk aeg ning looks suurema tõenäosuse, et pärast jõuluvaheaega saavad õpilased kontaktõppes jätkata. Vanematel klassidel on kevadel eksamid tulemas, milleks on distantsõppega raske valmistuda,» ütles Fischer.

Ühena aktiviseerus Fischeri kirjutise peale Tartu Petersoni gümnaasiumi õpetaja Alex Savolainen. Tema seisukoht erineb Fischeri omast, Savolainen ei soovita distantsõppele minna. «Praegu võib õpilane soovi või hirmu korral igal hetkel distantsõppele minna, mistõttu peab õpetaja tagama õppimisvõimaluse mõlemal pool ekraani. On üsna ajakulukas pidevalt kaamerat tööle panna, infot kommunikeerida ja lõpuks eri moodi töid sooritada, tagades kvaliteetne õpitulemus, nagu seda ministeerium tahab,» selgitas Savolainen.

Ühtlasi nentis ta, et õpilastel on keeruline distantsõppel keskenduda ja süveneda. «Paljud vajavad seletamist ja individuaalset lähenemist, mida veebi teel on väga raske pakkuda. Kahjuks ei ole see iseseisvus nii iseenesest mõistetav oskus, kui tahaks,» lisas Savolainen.

Tartumaa teeb murelikuks

Järjest suuremad nakatunute numbrid Tartumaal teevad professor Fischerile muret, sest meenutavad Ida-Virumaa olukorda mõni nädal tagasi. «Tartumaa ja Ida-Virumaa on küll paljuski erinevad, aga rahvaarv on võrdlemisi sarnane. Mõni nädal tagasi oli seal noorte seas nakatunute arv suur ning nüüd on see kasvanud hoopis vanemaealiste hulgas,» selgitas ta.

Fischeri tütar käib 8. klassis ning professor näeb kõrvalt kooliõpilaste hulgas valitsevat segadust. «Klassides on suur osa õpilasi isolatsioonis, veel on osa õpetajaid isolatsioonis, aga samal ajal mõned tunnid toimuvad tavapäraselt. Segadust on liiga palju ja õpilastel oleks lihtsam minna rahulikult distantsõppele,» rääkis Fischer.