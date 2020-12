Professor Margus Lember: näen, kuidas riik tammub paigal, et kaitsta kellegi ärihuve

Ainus, mida teha saame, on vähendada võimalusi viiruse levimisel inimeselt inimesele. Nii on tehtud nakkushaiguste puhul juba sajandeid. Sellest siis ka trafaretsed soovitused: hoida distantsi teistega, vähendada otsest suhtlust ja kontakte teiste inimestega, desinfitseerida käsi, kanda maske. Haiged ja kontaktsed peavad olema isolatsioonis. Sümptomite, ka väga tagasihoidlike, ilmnemisel ei tohi minna tööle ega kooli, vaid testima.

Kuigi enamikul juhtudest on haigustunnused tagasihoidlikud, siis levitavad just need inimesed viirust rohkem, sest ei oska või ei soovi jääda isolatsiooni. Osa haigestunutest vajab aga arstiabi haiglas, ka intensiivravi ning osa patsientidest sureb. Selle mõistmises on võti, miks igaüks peab maksimaalselt pingutama, et ennetusmeetmeid järgida. Ühiskondlikult korraldatud meditsiinisüsteemis kehtib solidaarsus: abita ei jäeta kedagi. Vaatamata sellele, kas keegi ise vaeva nägi ja piiranguid järgis.

Kõigest võib aru saada, aga on eetiliselt vastuvõetamatu, kui kaalude teisel poolel on kellegi surm või haigus.

Nüüd hinnast.

Haiglad kohandavad töö ümber, voodikohti tehakse juurde, aga voodi ei ravi, ravivad arstid, õed, hoolduspersonal. Neid ei ole kuskil ootel, nad tulevad vabatahtlikkuse alusel meie tervishoiusüsteemist. See tähendab, et nende senine töö haigete ravimisel jääb tegemata – osa plaanilisi haigeid jääb ootele, mis kahtlemata mõjub patsientidele halvasti, ent loodetavasti mitte saatuslikult. Meditsiinipersonal teeb ületunde, aga inimvõimetel on piirid: perekonnad, lapsed ja teised lähedased jäävad millestki ilma. Lisaks kõigele, ka meditsiinipersonal võib haigestuda või olla kontaktne.

Milleks korrata küll seda enesestmõistetavat juttu?

Aga selleks, et ma näen iga päev, kuidas elementaarseid ennetusnõudeid eiratakse. Näen, kuidas tammutakse paigal riiklike otsustega, kuidas kaitstakse kellegi ärihuve. Kõigest võib aru saada, aga on eetiliselt vastuvõetamatu, kui kaalude teisel poolel on kellegi surm või haigus.

Eesti nakatumisnäitajad on Euroopa keskmisel tasemel, oleme ees Belgiast, Hispaaniast, Prantsusmaast. Ida-Virumaa näitajad on Euroopa riikide tipus. Mida on veel oodata tõsiste preventiivsete meetmete rakendamisel?