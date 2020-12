Kogukonna pöördumisest jäi üldiselt kõlama, et neil on kahtlusi AS Hoolekandeteenused teenuse kvaliteedi osas. Teeme kõik endast oleneva kogukonna kaasamiseks, küsimustele vastamiseks ja teenuse tutvustamiseks juba töötavates majades, et usaldus ajapikku tekiks.