Uhiuus Haaslava lasteaed saab neli rühma lisaks

Lasteaia B-korpus võeti esimese nelja rühma kasutusse selle aasta oktoobris. A-korpuse annab ehitaja vallale üle veel selle aasta 15. detsembril, et võimaluse korral seal juba rühmade kaupa esimesed jõulupeod pidada.

«Alustasime Haaslava lasteaia projekteerimisega 2019. aasta kevadel, mil piirkonnas oli lasteaiakoha järjekorras 30 last. Pärast ehitustööde algust sel kevadel kolmekordistus nõudlus lasteaiakohtade järele ning hoolimata 80 uuest lasteaiakohast juhtus nii, et ka sel sügisel ei saanud kõik lapsed kodu lähedale soovitud lasteaeda minna,» sõnas vallavanem Priit Lomp.

«Uue aasta sügise seisuga on kaetud ligi 50 kohta juurde loodavast 80-st,» lisas Lomp. C-korpuse ehituse maksumus on 760 410 eurot koos käibemaksuga. Tööde finantseerimiseks kasutatakse lisaks vallaeelarve vahenditele ka riigi Covid-19 eriolukorra toetust, millega Kastre vallale on eraldatud 410 000 eurot majanduse elavdamise eesmärgil.