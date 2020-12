Linnavalitsus tunnustas Tartu noorsootöö aasta tegijaid

Kärg Valner on Lastekaitse Liidu noortekogu ja Eurochild Children's Coucil liige ning osalenud platvormi «Märka last» loomises. Tema südameasjaks on seismine laste ja noorte kaasamise ja sõnaõiguse eest ning kireks noortele uudiste edastamine räppides, tehes seda lihtsalt ja paeluvalt. Martin Lillevere on Tartu Mart Reiniku Kooli õpilasesinduse liige ning president. Ta on loov ja ettevõtlik ning aidanud mitmeid koolisündmusi läbi viia kujundades plakateid või õmmeldes lavale akse. Lisaks on Martin aktiivne vabatahtlik Aeg-Ruumi laste- ja noortekeskuses, kus korraldab kokaklubi.