Tartu linnavalitsus jagas uueks aastaks konverentsitoetusi

Tartu Konverentsibüroo äri- ja konverentsiturismi koordinaatori Dana Neemre sõnul on aasta olnud konverentsikorraldajatele keeruline. «Paljud konverentsid on edasi lükatud või korraldatakse virtuaalselt. Kuna aga konverentside korraldamine on pikk protsess ning mitmed otsused tuleb varakult vastu võtta, siis oli ka praeguses taotluste voorus näha, et ebakindlast olukorrast tulenevalt otsustasid korraldajad mitmed konverentsid siiski videosilla vahendusel läbi viia. Loodame väga, et saabuvaks kevadeks-suveks olukord stabiliseerub ning saame Tartus taas rohkem välisdelegaate vastu võtta,» rääkis Neemre.