Kaarel Vanamölder: linn on oma kaupmeeste nägu, Rüütli risti näide

Jõululaadad on toredad isegi siis, kui seal pakuvad peamiselt Leedust ja Lätist pärit kaubitsejad kudumeid, merevaiku, sekka ka hõõgveini, mille valmistamisel kallatakse vürtsmahla märkamatult surakas kärakat. Kuusk, tuled, kõike täitev muusikalaadne jõulutapeet ja ülepraetud kapsa lõhn on ometi ehedad, luues tahes-tahtmata meeleolu, mida võib kõige laiemas mõttes nimetada pühadetundeks. Me kõik teame, mismoodi kõlab ja lõhnab üks jõululaat. Kas suudaksime kujutleda spordipoodi või rahvaspordiüritust, kus ei kaiguks tümps taevani ja sealt tagasi?