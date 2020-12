Kõige vanemad linnaplaanid peitusid Venemaa ja Rootsi arhiivides

Tartu valmistub kultuuripealinna tiitliks aastal 2024. Kunagi 2008. aastal kuulsin raadiost, et Tallinn saab 2011 Euroopa kultuuripealinnaks. See uudis äratas minus mitmesuguseid mõtteid. Leidsin, et saan anda oma osa selles pühas ürituses, ja avaldasin kultuuripealinna toimkonna tegelastele soovi koostada raamat Tallinna vanadest plaanidest. Üsna varsti ilmus aga lehtedes teade, et sel puhul ei ole kavas ühtki raamatut välja anda.